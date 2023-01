“LANEROSSI” BRILLE: UNE VICTOIRE OFFENSIVE 3-0

de Sarah Legato

Ce dimanche 22 janvier, stade Romeo Menti, Victoire remarquable de L.R. vicenza à domicile avec un score de 3 buts à 0 contre Albinoleffe.

A la fin de cette 23eme journée du championnat, “Lanerossi” se retrouve 3eme du classement série C, à deux points du premier.

Une belle perspective se présente “pour arriver à l’objectif”: retrouver sa place en série B, perdue l’an passé.

Un match très offensif surtout du coté des “biancorossi” , avec des lacunes en défense dans le camp opposé. Ce qui a permis à l’attaquant Ierardi d’ouvrir la score à la 13eme minute du match.

La partie se poursuit toujours dans le même état d’esprit, combatif et déterminé. De nombreuses d’occasions manquées dans les deux camps mais la défense des joueurs de Modesto a su contre-attaquer efficacement.

Puis c’est Rolfini qui concrétise en marquant le 2nd but de la soirée à la 29eme minute.Une première mi-temps qui donne le résultat de 2-0.

La seconde mi-temps est marquée par de nombreux changements côté joueurs, redonnant un coup de fouet au jeu par des attaques et contre-attaques, et par un but refusé pour hors-jeu côté “vicentino”.

Enfin à la 84eme minute, L’attaquant Bejic rentré en début de seconde mi-temps, envoie son ballon dans la cage du goal d’Albinoleffe Offredi et offre un troisième but à “ Lane…”.Le match se termine avec un score de 3-0 en faveur du “L.R”.

Des “tifosi” très présents qui ont soutenus et encouragés sans relache leur équipe comme un 12ème homme! L’entraineur Modesto rappelle que: “Grâce à leur soutien… les joueurs donnent ainsi le meilleur d’eux-même”.

Un entraineur satisfait de ses “garçons” mais surtout de son équipe, concentrée et très en forme face à Albinoleffe.Selon lui, reste à travailler les erreurs pour se préparer à la prochaîne rencontre Dimanche 29 janvier à la Juventus U23 !

Le Mercato du printemps: la socièté L.R.Vicenza annonce dans un communiqué officiel l’achat de 2 joueurs pour renforcer la formation de printemps.Il s’agit d’un attaquant Andrea Toldo et d’un défenseur Giovani Scalco.

In italiano:

IL “LANEROSSI” BRILLA: VITTORIA 3-0 – (cronaca di una spettatrice francese)

Domenica 22 gennaio, Stadio Romeo Menti, eccezionale vittoria di LR Vicenza, con un punteggio di 3-0 contro Albinoleffe.

Per questa 23esima giornata di Campionato, Lane Rossi si ritrova terza nella classifica seria C, a 2 punti dalla prima.

Un bel risultato “per arrivare all’obiettivo”: ritrovare il suo posto in serie B, perso lo scorso anno.

Una partita molto offensiva soprattutto dal lato dei “biancorossi”, con lacune in difesa nel campo opposto. Questo ha permesso all’attaccante Ierardi di aprire il punteggio al 13esimo minuto della partita.

Il gioco continua col stesso stato d’anima, aggressivo e determinato. Molte occasioni perse in entrambe le parti, ma la difesa dei giocatori di Modesto ha saputo avere un contrattacco efficace.

Poi è Rolfini che segna il secondo gol della serata al 29º minuto. Un primo tempo che dà il risultato di 2-0.

Il secondo tempo presenta molti cambiamenti sul fronte dei giocatori in campo, con una spinta al gioco con attacchi e contrattacchi e con un gol annullato per fuori gioco al Vicenza.

Infine, all’84º minuto, l’attaccante Bejic entrato nel secondo tempo, lancia la palla nella porta di Offredi e offre un terzo gol al “Lane”. La partita è finita con un punteggio di 3-0 al favore del L.R.

I “tifosi” molto presenti che hanno sostenuto e incoraggiato senza rilancio la loro squadra come un dodicesimo giocatore!

L’allenatore Modesto ricorda che: “Grazie al loro sostegno… i giocatori danno il meglio di sé”.

Un allenatore soddisfatto dei suoi giocatori ma soprattutto della sua squadra concentrata e molto in forma contro Albinoleffe. Secondo lui, resta da lavorare sugli errori per prepararsi alla prossima partita di domenica 29 gennaio contro la Juventus U23!

Il Mercato di primavera: la società L.R.Vicenza annuncia in un comunicato ufficiale l’acquisto di 2 giocatori per rafforzare la formazione primaverile. Si tratta di un attaccante Andrea Toldo e di un difensore Giovani Scalco.