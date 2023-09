Lago di Garda – Recuperato il corpo del giovane disperso

Ore 21 – domenica 3 settembre

GARDA, RECUPERATO IL CORPO PRIVO DI VITA DEL GIOVANE DISPERSO NEL POMERIGGIO A PUNTA SAN VIGILIO

Alle 21:00, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato a 20 metri di profondità nel lago di Garda, nei pressi di Punta San Vigilio, il giovane 28enne, che nel pomeriggio si era tuffato da un’imbarcazione per fare il bagno senza più riemergere. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste hanno recuperato il corpo, che è stato caricato sull’imbarcazione dei volontari del Garda e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

****

GARDA, GIOVANE UOMO DISPERSO DOPO UN TUFFO A PUNTA SAN VIGILIO

Dalle 15:30, di domenica, i vigili del fuoco stanno operando per una persona dispersa nelle acque del lago di Garda dopo un tuffo a Punta San Vigilio. Il giovane uomo era a bordo di un’imbarcazione per mini crociere, dopo una sosta per un bagno l’uomo si è tuffato e non è più riemerso. Le prime ricerche da parte dei vigili del fuoco con l’imbarcazione Victor di Bardolino, mentre sul posto si sono riportati i sommozzatori mentre da Venezia e decollato l’elicottero Drago 149 per le ricerche dall’alto. Sul posto le imbarcazioni della guardia costiera e della polizia di stato oltre ai volontari tutti impegnati nella ricerca del giovane. Alle 19:30 l’uomo risulta ancora disperso. Le ricerche dei vigili del fuoco proseguiranno anche durante la notte con il personale dei sommozzatori del turno di notte di Venezia.