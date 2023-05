Ladro di biciclette tradito dal GPS dopo un furto: ne aveva 7 in garage

La scorsa notte un cittadino ha contattato la polizia in seguito al furto della bici. Sul velocipede era stato installato un GPS che poteva dare precise indicazioni sul luogo in cui la bicicletta era stata nascosta.

Immediatamente una Pattuglia della Squadra “Volanti” si è recata nel luogo indicato dal GPS, in zona Settecà.

Dopo avere localizzato lo stabile ed essere riusciti a percepire il suono dell’allarme attivato dal dispositivo elettronico provenire da un garage, i Poliziotti hanno contattato il proprietario dell’immobile, il quale assisteva all’ispezione.

Gli Agenti, durante il controllo nel garage, hanno rinvenuto 7 bicilette oggetto di furto, tra le quali, naturalmente, quella localizzata dal GPS di proprietà del denunciante, al quale – riconoscente nei confronti della Polizia – veniva immediatamente restituita.

Durante i successivi, immediati accertamenti degli Agenti della Squadra “Volanti”, è stato individuato un ulteriore proprietario di una delle bici rinvenute il quale, contattato nella mattinata odierna, dopo essersi recato negli Uffici di Viale Mazzini è tornato in possesso della propria biciletta sottrattagli lo scorso 10 maggio.

Dopo essere stato condotto in Questura, quindi, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria tale P.M. – 57enne cittadino serbo già gravato da numerosi precedenti penali e/o di Polizia soprattutto per reati contro il patrimonio – veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di ricettazione.

In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha dato disposizione all’Ufficio Immigrazione di avviare l’iter – in parallelo con quello giudiziario – finalizzato alla espulsione di P. M. dal nostro Territorio Nazionale.