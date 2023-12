La vicentina Valeria Sylvia Ferron eletta Presidente regionale del Gruppo Estetica 

L’Estetica è uno dei gruppi di mestiere più numerosi dell’artigianato con 4.076 imprese operative in regione e 7.500 addetti alle aziende venete. A guidarle ora sarà Valeria Sylvia Ferron di Vicenza, la nuova Presidente del Gruppo Regionale dell’Estetica, eletta all’unanimità nel corso dell’ultimo direttivo di federazione Benessere in sostituzione della Catia Pasqualato. La affiancherà come Vice Presidente Silvia Papait di Venezia sino alla chiusura del corrente mandato che si concluderà nell’estate del 2024.

Valeria Sylvia Ferron, operatrice del settore da oltre 35 anni, ha una grande esperienza sindacale a tutti i livelli in seno alla Confartigianato iniziata nel 2004 sino ad arrivare alla carica di Vice Presidente Nazionale Categoria Estetica. Tra il 2011 ed il 2020 è stata anche presidente regionale Estetica, ruolo che è stata richiamata a coprire.

Diversi i tavoli di cui è stata o è componente: Tavolo di Lavoro Regionale per la Formazione delle Discipline Bionaturali, Tavolo di Lavoro Regionale per il rinnovo del DGR 440/2010 Regolamento Regionale per le Attività di Estetica, Acconciatori e Tatuatori e Tavolo di Lavoro Nazionale al MISE per aggiornamento D.M. 110/2011. Ferron è stata anche recentemente insignita della onorificenza della Regione Veneto di Maestro Artigiano.

Tra le iniziative sindacali di maggior successo a cui ha contribuito alla realizzazione,

ricordiamo il progetto europeo E+ denominato “BOBS” in collaborazione con colleghi operatori del benessere di altri Paesi europei (Croazia, Malta, Belgio, Slovenia, Germania, Turchia) e il progetto sociale “La forza della bellezza” con un team di estetiste che realizzano laboratori di estetica a favore di pazienti oncologici, in collaborazione con Lilt Vicenza, Comitato Andos Ovest Vicentino e Amici del quinto piano.