La trovano in casa semi-nuda e incosciente: donna di 90 anni violentata

Giovedì pomeriggio, un’anziana signora di novant’anni è stata trovata dai propri figli distesa sul pavimento della propria casa, nuda e sotto choc, dopo aver subito uno stupro. Le evidenze sono state riscontrate dai medici, che hanno quindi avvertito la questura perché arrivasse nell’abitazione della vittima in zona Ca’ Balbi. Al momento non ci sarebbero indagati ma un sospettato sì, visto che la donna avrebbe fornito le generalità dell’uomo. Lo riferisce il Giornale di Vicenza.

I fatti si sarebbero svolti in questo modo. Uscita per bere qualcosa in un bar vicino casa, l’anziana avrebbe incontrato un conoscente, di 56 anni, che le avrebbe offerto il caffè. A quel punto, la donna si sarebbe sentita male, come se ci fosse qualcosa all’interno del caffè. A quel punto, il presunto stupratore l’avrebbe accompagnata a casa, dove avrebbe abusato di lei, lasciandola in uno stato di semi incoscienza.

L’allarme è stato lanciato dai figli, che dopo non aver ricevuto risposta a diverse chiamate si sono presentati a casa della genitrice intorno alle 20, lanciando subito l’allarme al 118. La visita specialistica a cui è stata sottoposta non lascerebbe spazio a dubbi riguardo la violenza sessuale. La donna è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Al momento, la polizia non ha ancora parlato con la donna, perché troppo scossa dall’evento. Il personale medico ha comunque fornito agli investigatori le generalità del presunto violentatore, che potrebbe già essere stato interrogato.