LA NUOVA STAGIONE DEL ‘MODERNISSIMO’ DI NOVENTA VICENTINA (VIDEO)

Al nastro di partenza la stagione 2023/2024 di Noventa Vicentina, con tredici appuntamenti per grandi e piccini che accompagneranno gli spettatori del Teatro Modernissimo da novembre a marzo. La rassegna domenicale è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Noventa Vicentina in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, e vede il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, Istituto di Credito Cooperativo, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente dal 2006 nel centro cittadino con la sua Filiale.

Lunedì vi è stata la presentazione della stagione, con il sindaco Mattia Veronese, l’assessore alla Cultura Barbara Candeo, il direttore artistico di Arteven, Giancarlo Marinelli, gli Amici del Teatro di Noventa e lo sponsor.

Andrea Corsato, Direttore della Filiale di Noventa Vicentina di Banca Prealpi SanBiagio, ha dichiarato:

“Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con il Comune di Noventa Vicentina, sul cui territorio siamo presenti con la nostra Filiale dal 2006, sostenendo un ricco calendario di appuntamenti culturali rivolto a tutta la comunità. Nel corso dei suoi 130 anni di storia il nostro Istituto di credito ha sempre dedicato grande attenzione alle iniziative artistiche e culturali: come banca di credito cooperativo che opera da sempre al servizio del territorio di appartenenza, accogliamo quindi con favore un’iniziativa volta a valorizzare una forma d’arte narratrice di storie e portatrice di emozioni ma soprattutto capace di condividere insegnamenti e valori



Il sipario si apre il 12 novembre con gli Oblivion in TUTTORIAL – Guida contromano alla contemporaneità, un vero e proprio strumento di orientamento, una mappa canterina dove in poche e semplici note i grandi interrogativi umani avranno risposte finalmente alla portata di tutti: Boomer, Millenials, Gen Z, Gen Alpha, Neanderthal.

Il 19 novembre è la volta di Teatro Bresci in PICCOLI CRIMINI CONIUGALI, un thriller psicologico appassionante e una commedia al vetriolo che diverte e tiene con il fiato sospeso, in cui l’arte è lo strumento catartico per liberarci dai nostri lati oscuri (imparando a riconoscerli).

Antonella Questa salirà sul palco del Teatro Modernissimo il 3 dicembre con INFANZIA FELICE Una fiaba per adulti, per capire in modo ironico ma con molti spunti di riflessione il mondo della scuola Appuntamento con la musica il 17 dicembre: in LUCIO INCONTRA LUCIO Sebastiano Somma mette in scena un’originale lettura della vita di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due musicisti che hanno rinnovato profondamente la canzone italiana, influenzando tutti coloro che sono venuti dopo.

Pantakin da Venezia e Theama Teatro approderanno a Noventa Vicentina il 21 gennaio con IL PRIMO SERVITORE per raccontare al pubblico, miscelando la ricerca storica con la finzione, il “dietro le quinte” di una delle opere più importanti di Goldoni ovvero Il servitore di due padroni.

La programmazione prosegue il 4 febbraio con Simone Cristicchi in ESODO Racconto per voce, parole ed immagini, che racconta di una dolorosa pagina del Novecento italiano la cui memoria è stata affidata a tante piccole e umili testimonianze che appartengono alla quotidianità.

Il 25 febbraio il Gruppo Panta Rei presenterà L’AMORE DELLE TRE MELARANCE, una commedia all’insegna del puro divertimento, immersa in una dimensione onirica al di fuori di ogni logica e di ogni realismo,

Il 10 marzo è la volta della Compagnia Teatrale Lo Scrigno, che in 7 MINUTI racconta di una multinazionale interessata ad acquistare una vecchia e gloriosa fabbrica tessile in crisi, ma ad una

condizione: le nove rappresentanti delle dipendenti della Vianello & Rossi accetteranno la proposta?

Chiude la rassegna il 24 marzo SARTO PER SIGNORA degli Amici Del Teatro “Dino Marchesin”: il libertino dottor Moulineaux si sposa con Yvonne, ma le vecchie abitudini sono dure a morire e per incontrare la nuova amante è costretto ad affittare un ammezzato, da poco abbandonato da una sarta.

Nella sartoria inizia una processione di personaggi che lo costringe a spacciarsi per un sarto per signora… Cosa accadrà?

Tornano per i più piccoli anche gli spettacoli della rassegna per famiglie UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA.



L’edizione 2023/2024 vedrà in scena il 26 novembre Circo Pacco con PACCOTTIGLIA DELUXE, il 10

dicembre Centro Teatrale Da Ponte con CANTO DI NATALE, il 28 gennaio la Compagnia Teatrale

Mattioli con COME SORELLE, il 18 febbraio La Piccionaia con LA BELLA ADDORMENTATA.

Inizio spettacoli: stagione di prosa ore 17.00 e teatro ragazzi ore 16.00

STAGIONE DI PROSA

ABBONAMENTO 9 SPETTACOLI

€ 115 fino alla fila N della platea

€ 100 oltre la fila N della platea e tutta la galleria

VENDITA ABBONAMENTI

presso la Saletta del Teatro Modernissimo dal 16 ottobre al 10 novembre (escluso giovedì e festivi) nei

seguenti giorni e orari:

• lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 16.00-18.30

• sabato 10.00-12.30

RINNOVO ABBONAMENTI DAL 16 al 23 OTTOBRE

conferma posto dal 16 al 18 ottobre, cambio posto il 20, 21 e 23 ottobre

NUOVI ABBONAMENTI DAL 24 OTTOBRE

PREVENDITA BIGLIETTI

Dal 6 novembre su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita, oppure presso il Teatro

Modernissimo il venerdì antecedente ogni spettacolo dalle 16.00 alle 18.30.

COSTO BIGLIETTI

• Intero € 20,00 – Ridotto € 18,00 per Tuttorial, Lucio incontra Lucio, Esodo

• Intero € 14,00 – Ridotto € 12,00 per Piccoli crimini coniugali, Infanzia felice, Il primo servitore, L’amore

delle tre melarance, 7 minuti, Sarto per signora

Riduzioni fino ai 30 e oltre i 65 anni.

APERTURA BIGLIETTERIA presso il Teatro Modernissimo

• il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio

• il venerdì antecedente ogni spettacolo dalle 16.00 alle 18.30

UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA

BIGLIETTO €4,00

In vendita il giorno stesso dello spettacolo un’ora prima dell’inizio, in prevendita il venerdì antecedente

ogni spettacolo presso il Teatro Modernissimo dalle 16.00 alle 18.30 e online su www.myarteven.it e

www.vivaticket.com

INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale tel. 0444.788560

Ufficio Cultura tel. 0444.788512 / 788550 / 788570

Teatro Modernissimo tel. 334.8979506 – 0444.861234 (solo le domeniche degli spettacoli)

biblioteca@noventavi.it – cristinazanaica@noventavi.it

www.comune.noventa-vicentina.vi.it

www.myarteven.it – FB Arteven