La cercano per tutta la montagna ma lei è a casa di un amico

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Venerdì sera, alle 22.40, il Soccorso alpino di Schio e Recoaro-Valdagno è stato arrivato su richiesta dell’omologo servizio di Rovereto a causa del mancato rientro di un’escursionista, partita alle 9.30 da Pian delle Fugazze, a Vallarsa, lasciando lì la sua macchina e muovendosi quindi per Campogrosso e per il ponte di corde Avis, senza rientrare. La donna, 43 anni, scledense, aveva mandato un ultimo messaggio ad un amico alle 10, senza poi rispondere più. Le squadre si sono disposte lungo i possibili itinerari sotto la pioggia battente: da Pian delle Fugazze a Campogrosso, sotto la Sisilla, ponte Avis, sentieto della Loffa, Malga Boffental, parte del sentiero del re, sentiero della Croce, Selletta nord ovest. Sul posto anche i Vigili del fuoco e un’unità cinofila molecolare, che ha iniziato a guidare il conduttore lungo una traccia. Al vaglio anche celle telefoniche e telecamere, sotto la supervisione dei Carabinieri. Mentre i soccorritori – oltre venti le persone ritrovatesi sul Pian delle Fugazze – valutavano come procedere nella notte e riprendere con nuove forze all’alba, poco prima delle 3 la donna è stata rintracciata a casa di un conoscente e l’allarme è rientrato.