LA CARICA DEI 1000 A CHIAMPO, CON I TORNEI CHIAMPO GIOVANI

Torna come ogni estate da 20 anni a Chiampo una delle manifestazioni sportive più varie e coinvolgenti del panorama regionale, i “Tornei Chiampo Giovani”.

Sabato 1° luglio allo Stadio Comunale di Chiampo inizierà una grande kermesse sportiva che ha già numeri record: 178 squadre iscritte con più di 1000 atleti che si metteranno in gioco in varie discipline: calcio a 5 maschile e femminile, beach volley, pallavolo, basket, tennis, racchettoni e padel.

I tornei inizieranno alle ore 14, alle ore 20.30 sono previste le premiazioni e a seguire musica con l’evento ‘Beat’.

“E’ un evento molto sentito – dichiara il sindaco Filippo Negro – non solo qui a Chiampo, ma anche nelle vallate limitrofe, in provincia di Vicenza e addirittura fuori provincia (abbiamo iscritti dal Padovano e dal Veronese). Sarà una grande occasione per divertirsi, fare sport, stare assieme e di godere, la sera, di buona musica. Il tutto all’insegna del rispetto dell’ambiente, considerando che ormai da anni si caratterizza come manifestazione plastic-free”