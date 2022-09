La Bastarda del 1000, gravel social ride nelle Piccole Dolomiti Vicentine

Il 17 e 18 Settembre 2022 si svolgerà nella meravigliosa cornice di Recoaro Mille, località turistica nel cuore delle meravigliose Piccole Dolomiti Vicentine, La Bastarda del 1000, il primo raduno gravel del vicentino. Due giorni di festa in un ambiente unico e affascinante dove sarà “lo stare insieme” il motivo trainante di questo evento.

Ecco di seguito il programma completo della due giorni:

Sabato 17 Settembre

Dalle 15.00 del pomeriggio accoglieremo gli iscritti alla versione Full che arriveranno con la propria bicicletta o con altri mezzi al Recoaro 1000 Bike Park, posto in località Tunche a Recoaro 1000 (VI) e gli verrà assegnata una piazzola per la propria tenda. Chi arriverà con il proprio mezzo a pedali, riceverà in premio una bottiglia da mezzo litro di birra artigianale Pistons. Premio a sorpresa per il partecipante che arriverà con la propria bicicletta da più lontano.

Il Recoaro 1000 Bike Park è un bellissimo rifugio di montagna completamente ristrutturato, un ambiente “bike friendly” con pista adiacente, possibilità di noleggio di e-bike, ottima ristorazione e servizio bar.

Dalle 18.00 parleremo di gravel bike e bike packing, grazie ad alcuni ospiti presenti all’evento.

Francesco Ceolato, responsabile commerciale di Damil Components che ci svelerà quali caratteristiche deve avere una buona ruota da gravel.

Michele Zanchin è uno dei titolari di Nordcruz, borse da bikepacking Made in Italy e ci darà qualche consiglio su come caricare le nostre borse da bikepacking.

Roberto Pellizzari, responsabile del progetto Into Prealps bike adventures ci presenterà la prima bicicletta prodotta da Omnia bikes, la Pigafetta 500. Si tratta di una gravel bike travel/adventure concepita per viaggiare in bikepacking e proposta al pubblico completa di ogni accessorio indispensabile per affrontare un viaggio.

Alle 19.00 ceneremo tutti insieme nella sede del Recoaro 1000 Bike Park accompagnati dalla musica dei Nicolson’s, gruppo musicale che propone pezzi rivisitati pop, rock, country e folk. Durante la serata sarà possibile degustare la birra artigianale del micro birrificio Pistons.

Domenica 18 Settembre

Per chi ha scelto la modalità di iscrizione “Full” dalle ore 7.00 colazione presso il Recoaro 1000 Bike Park, alle 8.15 briefing e alle 8.30 partenza di gruppo (iscritti alla Full e alla Small) per la “Traccia Bastarda”, un percorso di 58 km e 1800 d+ tra la Valle dell’Agno e le Piccole Dolomiti. Il Percorso si snoda su strade secondarie, ciclabili e sentieri tipicamente di montagna, accompagnati da panorami stupendi e dalla costante vista sulle Piccole Dolomiti Vicentine, che arriveremo quasi a toccare nella parte finale del percorso.

In località Turcati ci fermeremo per pranzare presso l’Agriturismo Turcato, dove assaggeremo i loro piatti tipici realizzati con prodotti a km zero.

Il punto di arrivo del percorso è il Recoaro 1000 Bike Park, dove ci aspetterà un ottimo e rigenerante aperitivo e una estrazione di premi messi a disposizione dai nostri partner.

Proposte per gli accompagnatori dei partecipanti

Per chi volesse partecipare con la famiglia è possibile affittare alcuni bungalow al prezzo di 10 euro per persona/giorno. I bungalow si trovano nelle vicinanze del Recoaro 1000 Bike Park.

La Domenica mattina è possibile partecipare ad una ciclo escursione in e-bike alla scoperta delle Piccole Dolomiti Vicentine e Recoaro Mille. Informazioni presso il Recoaro 1000 Bike Park.

Come iscriversi

Per iscriversi a questa prima edizione del La Bastarda del 1000 basta cliccare su questo link:

I posti sono limitatissimi per consentire all’organizzazione di offrire la miglior esperienza possibile ai partecipanti.





Le iscrizioni sono di due tipologie:

La Bastarda Full che comprende:

Iscrizione con assicurazione e gadget

Pernottamento in tenda propria

Cena del Sabato sera

Colazione della Domenica

Pranzo della Domenica

Aperitivo della Domenica

Costo 85,00 euro

La Bastarda Small che comprende:

Iscrizione con assicurazione e gadget

Pranzo della Domenica

Aperitivo della Domenica

Costo 30,00 euro

Chiusura iscrizioni il giorno 16 Settembre.