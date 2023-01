Juventus: quota 450 mila disdette a DAZN e Sky, danno incalcolabile al sistema calcio italiano!

450 mila disdette tra DAZN a e Sky e trend di crescita giornaliero del 13 per cento: paiono essere questi i numeri di grande protesta dei tifosi juventini e di conseguente grande danno per il sistema calcio italiano. Una vera e propria bomba che inizia a preoccupare FIGC e Lega calcio: i tifosi juventini che si sentono ingiustamente colpiti da una sentenza che ha i connotati dell’assurdo stanno minando al cuore del calcio italiano. Gli juventini si sono coalizzati per far crollare “il castello di carta” del sistema pallonaro e ci stanno riuscendo. Il dato certo ed inconfutabile è che l’hastag #disdettadaznesky è tra i trend tipico da giorni con migliaia di disdette visibili anche agli occhi dei ciuci. Inoltre altro dato inconfutabile è che tutti gli Juventus club d’Italia hanno aderito alla campagna che smonta gli interessi economici del calcio italiano malato. E le disdette alle pay tv arrivano che da altri Paesi d’Europa e del mondo, visto che la Juventus può contare su 15 milioni di tifosi nel pianeta. Altro dato inconfutabile è che il campionato di serie A in corso ormai ha ben poca valenza e secondo i tifosi sarà un altro scudetto di “cartone”, visto che il campionato è stato chiaramente falsato da una decisione iniqua della corte D’appello della figc. Grande preoccupazione d’altro canto anche per i lavoratori delle testate colpite dalla protesta che temono tagli ai loro posti di lavoro. È tutto questo bailamme proprio mentre la Lega di Serie A si accinge a trattare il rinnovo delle concessioni per il 2024/2027: tanti auguri!