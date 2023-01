Juventus, disdette DAZN e SKY: aderiscono tutti i club bianconeri d’Italia, è rivolta!

Le disdette alle pay tv volano e stanno arrecando danni incalcolabili al calcio italiano: i tifosi juventini si sono coalizzati per far crollare “il castello di carta” del sistema pallonaro e ci stanno riuscendo, nonostante le solite notizie tarocche che provengono dai siti napoletani. Il dato certo ed inconfutabile è che l’hastag #disdettadaznesky è tra i trend topic da giorni con migliaia di disdette visibili anche agli occhi dei ciuci. Inoltre altro dato inconfutabile è che tutti gli Juventus club d’Italia hanno aderito alla campagna che smonta gli interessi economici del calcio italiano malato. E le disdette alle pay tv arrivano che da altri Paesi d’Europa e del mondo, visto che la Juventus può contare su 15 milioni di tifosi nel pianeta. Altro dato inconfutabile è che il campionato di serie A in corso ormai ha ben poca valenza e secondo i tifosi sarà un altro scudetto di “cartone”, visto che il campionato è stato chiaramente falsato da una decisione iniqua della corte D’appello della figc. Ecco alcuni esempi della valanga di adesioni dei club Juventus alla disdetta degli abbonamenti alle pay tv.

“Gentili tifosi e soci Veneti,

dopo le ultime vicende della giustizia sportiva terminate nei giorni scorsi con i 15

punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, siamo qui uniti a diramare questo

comunicato, in quanto l’unica forma di protesta civile e manifestazione di dissenso

che possiamo esercitare noi tifosi è l’allontanamento da tutto ciò che circonda il

calcio, allontanamento che non coinvolgerà la nostra amata Juventus.

Nella piena libertà di scelta, quindi, invitiamo i nostri soci a valutare l’opportunità di

interrompere immediatamente ogni rapporto con pay tv, mass media, canali social

da tutto ciò che circonda il pianeta calcio in Italia, salvo ciò che concerne la Juventus.

Finanziamo e supportiamo solo la nostra Juventus.

Privilegiamo fortemente la presenza all’Allianz Stadium, supportando la Juventus sia

nella nostra casa e sia presso i nostri Club. Continueremo a seguire la nostra

squadra anche nelle trasferte europee.

Sosteniamo siti e pagine juventine.

Isoliamo e abbandoniamo tutto il resto.

Esercitiamo il nostro diritto a difesa della nostra amata Juventus”.

“Premesso che tutti gli amanti del

Calcio sono stati costretti a leggere una sentenza iniqua e sommaria, con la quale la Procura Federale ha deciso di

punire al momento la sola società Juventus, con 15 punti di penalità,

nonostante quest’ultima avesse posizioni difensive molto solide e molto

chiare, peraltro già accettate con successo nel percorso ordinario e da

difendere con forza e convinzione;

Che non v’è chi non veda come tale penalità sia stata inflitta solamente

con l’intento di ledere il cammino sportivo di una squadra vincente che

notoriamente fa paura e va sconfitta con ogni mezzo a disposizione;

Che in attesa delle motivazioni, si confida che vogliano essere chiarite

l’imparzialità e l’assenza di un conflitto di interessi del Procuratore Generale

e dell’Organo Giudicante;

Che la Juve è per tutti noi motivo orgoglio ed è pertanto inaccettabile

essere oggetto di continui soprusi, da parte di chi intende additarci come i

ladri dei sogni altrui, quando invece ogni vittoria è stata conquistata sul

campo con impegno, costanza e passione;

Che a fronte di tale provvedimento assolutamente iniquo, che tutto è

tranne che identificativo di una giustizia sportiva, dopo attento confronto,

tutti gli JOFC dell’Emilia Romagna, sono concordi nel diramare il presente

comunicato, per far sentire la propria voce, comune a quella di un alto

numero di tifosi, Juventini e non.

Tutto ciò premesso, i direttivi degli JOFC dell’Emilia Romagna pur senza

voler in alcun modo interferire sulla personale libertà di scelta di ciascuno,

ma ritendendo doveroso appoggiare linee comuni

INVITANO i propri soci

A disdire gli abbonamenti alle PAY TV, DAZN, SKY e Mediaset, boicottare la Rai ed i quotidiani sportivi online e

cartacei e ad interrompere ogni tipo di rapporto con mass-media e canali

social collegati al mondo del calcio.

Si ricorda a tutti che siamo gente della Juve, sappiamo gioire, sappiamo

soffrire e sappiamo vincere!

Fino alla fine forza Juventus

I club Juventus della Emilia Romagna