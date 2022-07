Jesolo vietata per 7 minorenni

Sette ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati sottoposti su disposizione del questore di Venezia Maurizio Masciopinto all’innovativa misura del ‘Daspo Willy’.

I sette si erano resi responsabili a Jesolo di aggressione e rapina nei confronti di 4 giovani italiani.

La decisione è scattata dopo le indagini della divisione anticrimine e del Commissariato jesolano. Sono tutti residenti in provincia di Padova e l’accusa è di aver rapinato lo scorso 21 luglio, quattro ragazzi nelle vicinanze di un bar in largo Augustus. Li avevano accerchiati, minacciati, colpiti. Per loro anche una sanzione penale da 8 a 20 mila euro e una sanzione detentiva