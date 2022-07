Investe e uccide la moglie facendo manovra in retromarcia

Tragico incidente stamane in via Arnaldi ad Isola Vicentina, dove un uomo anziano, facendo manovra in retromarcia ha investito la moglie, una donna di 77 anni. L’incidente è avvenuto in prossimità della residenza della figlia della coppia, che stava aspettando il nipote. Indietreggiando, pare, per errore, l’uomo ha investito la moglie. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno constatato il decesso della donna. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Malo. I militari hanno anche sentito i testimoni e sull’accaduto, come da procedura, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale

© Riproduzione riservata