Intesa San Paolo chiude l’ufficio gestionale del personale di Vicenza: protesta dei sindacati

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione dei sindacati Territoriali di Vicenza Fabi – First/Cisl – Fisac/Cgil – Uilca – Unisin sulla cessazione del coordinamento Territoriale Personale e Assistenza Rete Vicenza di Intesa San Paolo.

“In data 08 novembre viene pubblicata una “Nota di Servizio” da AREA DI GOVERNO CHIEF OPERATING OFFICER che annuncia: “viene a cessare il “coordinamento Territoriale Personale e Assistenza Rete Vicenza”, ovvero viene a cessare l’ufficio gestionale del personale dedicato all’Area di Vicenza di Intesa SanPaolo, viene cancellata e smantellata l’Area di Vicenza!

NESSUNA COMUNICAZIONE è stata fornita per tempo alle Organizzazioni Sindacali, nonostante si sia svolto il consueto incontro di Trimestrale tra Azienda e le Organizzazioni Sindacali un mese fa! Ci si è limitati ad una informativa alla Delegazione trattante qualche ora prima della pubblicazione della succitata nota di servizio.

VICENZA dopo aver “perso” una Banca Popolare, punto di riferimento per il territorio, si trova privata anche dell’Area dell’Istituto di Credito che ha sostituito quella stessa Banca, privando le lavoratrici e i lavoratori di una presenza Istituzionale importante!

Sarebbe auspicabile un segnale di attenzione e di rispetto per questa città, per chi ci lavora e ci abita e soprattutto per i numerosi clienti che ancora la sostengono!

Siamo fortemente preoccupati di una tale decisione e non vorremmo fosse un primo passo propedeutico alla chiusura del Centro Direzionale di Framarin, con conseguenze pesanti per le lavoratrici, per i lavoratori e per tutti quelli che hanno investito sulla loro professione in funzione della presenza del centro Direzionale Intesa di Vicenza.

Non possiamo accettare, come Segreterie Territoriali, di vedere cancellata l’Area di Vicenza, e con essa la presenza Istituzionale di Intesa SanPaolo sul nostro territorio.

Si tratta di uno smacco per quanti lavorano e vivono nella città capoluogo di una Provincia così importante per il Veneto e per l’intero Nord Est.

Ci auguriamo che la Direzione Generale di Intesa SanPaolo possa avere un ripensamento per ridare dignità a Vicenza e a quanti la vivono in tutte le sue sfumature! VICENZA MERITA RISPETTO!”