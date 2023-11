Ponte della Vittoria chiuso al traffico il 22 e 23 novembre

Il Ponte della Vittoria sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 7.00 di mercoledì 22 novembre fino alle ore 20.00 di giovedì 23 novembre. Resterà garantita la circolazione di pedoni e biciclette lungo la corsia a loro riservata.

La chiusura è istituita in occasione delle operazioni di rimozione dei blocchi New Jersey posizionati al centro della carreggiata per separare le corsie di marcia dei veicoli durante i lavori di manutenzione straordinaria, oltre che per interventi di asfaltatura e segnaletica.

Nella serata di giovedì 23 novembre riprenderà la circolazione dei veicoli a senso unico, sempre in direzione est-ovest, prima della riapertura totale in entrambe le direzioni prevista indicativamente per giovedì 7 dicembre.