Inferno in A4: sette incidenti in poche ore, chiusure nel tratto maledetto

Giornata nera in A4 nel tratto fra Portogruaro e San Stino di Livenza (Venezia-Trieste), interessato dai lavori per la terza corsia e teatro di incidenti continui. Oggi ben 7 incidenti, quattro in direzione Venezia e tre in direzione Trieste con chiusura dell’autostrada.

Come riporta il Gazzettino il primo incidente è avvenuto alle 7.30 con tre camion coinvolti tra Portogruaro e San Stino di Livenza, fortunatamente senza feriti.

Alle 9 un secondo incidente all’altezza del Ponte sul Tagliamento: coinvolti due Tir. Alle 9.40 terzo incidente all’altezza di Latisana in direzione Venezia, anche in questo caso due mezzi pesanti coinvolti. Uno dei due conducenti è stato portato in ospedale. Uno dei mezzi rovesciato ha causato la chiusura del tratto. Quarto incidente nel tratto fra San Donà e Cessalto alle 14, senza feriti. Poco prima delle 15 altro incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia. Tamponamento fra auto e 4 km di coda. Sesto incidente in direzione Trieste nel tratto compreso fra Cessalto e San Stino di Livenza, senza feriti, ma si sono formate code. Dopo le 16 settimo incidente tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Coinvolti due Tir e un’auto finita sotto uno dei due Tir. Il conducente è stato estratto e portato in ospedale in condizioni serie