IN AGGIORNAMENTO – Traffico bloccato dalle 8 di questa mattina nella provinciale tra Chiampo e Arzignano per un incidente di cui non è ancora stata resa nota la dinamica. Dalle prime informazioni pare hce un camion sia scontrato con una moto. Tutte le strade anche quelle secondarie sono bloccate e la viabilità è pesantemente rallentata anche nei pressi delle scuole.