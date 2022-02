Incidente sul lavoro, operaio muore in ospedale dopo giorni di agonia

Colpito da una pala meccanica, un operaio è morto ieri in ospedale, dopo alcuni giorni di ricovero. L’uomo, che lavorava per una ditta esterna alla Pilkington di Porto Marghera, nel Veneziano, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sul posto di lavoro. L’infortunio è avvenuto venerdì scorso e le condizioni di salute dell’uomo sono apparse subito critiche. “La Filctem Cgil di Venezia – afferma il sindacato – da sempre sostiene che la sicurezza sui posti di lavoro viene prima del lavoro stesso, nonostante si continui a discuterne quotidianamente si comprende che questo fenomeno è qualcosa assai difficile da debellare, nessuno può permettersi di non mettere la sicurezza in primo piano, sicurezza non è semplicemente un termine ma qualcosa da pretendere in ogni momento”.