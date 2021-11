Incidente in Valdastico Sud: conducente perde il controllo dell’auto, due feriti

Rocambolesco incidente nel tardo pomeriggio in autostrada Valdastico Sud in direzione di Rovigo poco prima del casello di Barbarano. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito dalla carreggiata andando a sbattere contro il guardrail. L’auto è finita semirovesciata a bordo carreggiata. Due persone sono rimaste ferite ma per ora non si conoscono dettagli sulla loro identità e le loro condizioni. Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza del Suem