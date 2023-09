Incidente frontale: denunciato vicentino ubriaco alla guida (5 volte sopra il limite)

Intervento dei carabinieri della stazione di Malo a Monte di Malo, nella serata del 24 settembre. I militari hanno denunciato un 45enne del luogo che, in via Panizzon del Maso, alla guida della propria autovettura Fiat Multipla, aveva perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi frontalmente con un Fiat Ducato che sopraggiungeva dalla direzione opposta. A seguito degli accertamenti eseguiti dai carabinieri, il conducente dell’autovettura Fiat Multipla è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto sottoposto all’alcoltest gli è stato accertato un tasso alcolemico pari a 2,50 g/l. La patente di guida veniva ritirata per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza;