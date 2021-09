Incidente auto-bici: ferito ciclista di 63 anni

Il Giornale di Vicenza riporta di un incidente tra un’automobile e una bicicletta avvenuto ieri mattina, alle 11.30 circa, a Marano Vicentino. Il ciclista, un 63enne di Isola Vicentina, è rimasto ferito dopo essere stato colpito dalla macchina. Alle origini dell’impatto ci sarebbe un malore.

L’autista, un 30enne di Colceresa, stava percorrendo via Villaraspa quando sarebbe stato colpito da un lieve malore innescando l’incidente. Il guidatore non si sarebbe accorto dell’uomo in bicicletta. Il forte impatto ha sbalzato il ciclista, che è caduto rovinosamente a terra per qualche metro, riportando alcune ferite gravi, anche se i medici non lo considerano in pericolo di vita.

Avvertito il 118 dell’ospedale di Santorso, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che hanno riscontrato sul ferito una serie di escoriazioni, un forte trauma cranico, una frattura lombare e una vertebrale che richiederanno tempo per permettere all’uomo di rimettersi in forma. Quindi, il ciclista è stato portato in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri di Thiene per compiere i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.