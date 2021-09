Incidente a Chioggia: feriti due vicentini, il camionista voleva togliersi la vita

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Giornale di Vicenza riporta dello scontro avvenuto lunedì lungo la statale Romea, a Chioggia, dove un tir ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro l’auto di due pensionati. Entrambi sono feriti, lei in maniera più grave.

A causare l’incidente un catanese di 44 anni: l’uomo, a quanto pare, voleva togliersi la vita a seguito di un litigio con la ex moglie; si sarebbe quindi imbottito di farmaci, sperando di farla finita. Con sé aveva anche una pistola e un coltello.

La coppia di pensionati, residente a Cartigliano, si era recata a Chioggia per comprare il pesce. A bordo del loro Suv si sono visti arrivare un tir che ha invaso la loro corsia e si è schiantato contro di loro. All’inizio si credeva che il siciliano potesse aver perso il controllo del mezzo in seguito ad un malore. I due pensionati sono stati ricoverati: lui con una prognosi di una settimana, lei in terapia intensiva con un mese di prognosi almeno. Al camionista sono stati rilevati alti livelli di cannabinoidi e di benzodiazepine. La perquisizione dell’autoarticolato ha portato alla luce confezioni di farmaci e anti dolorifici, una scatola di benzodiazepine vuota vicino il sedile, oltre che una pistola a salve, senza il tappo rosso, con munizioni, ed un coltello a serramanico. Il tutto è stato sequestrato.

Contattata la famiglia, sarebbe emerso che l’uomo voleva suicidarsi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.