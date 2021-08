Incendio in un capannone di biciclette: i pompieri spengono le fiamme (video + foto)

La notte scorsa, poco prima di mezzanotte, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale della Pace a Vicenza per l’incendio di un capannone utilizzato come deposito e vendita di biciclette e e-bike. I pompieri sono arrivati da Vicenza, Arzignano e Thiene con i volontari, 3 autopompe, 4 autobotti, un’autoscala e 23 operatori, riuscendo a circoscrivere le fiamme al capannone di oltre 500 metri quadri. Le strutture adiacenti non sono state coinvolte. Il contenuto dell’edificio è andato completamente distrutto, con danni ingenti. Sono ancora al vaglio le cause dell’incendio da parte dei Vigili del fuoco e dell’ufficio di polizia giudiziaria. Le operazioni sono terminate all’alba.