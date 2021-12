Incendio in casa: nonna e nipoti intossicati vengono salvati dall’acquario

Nella notte tra sabato e domenica, a Bagnolo di Lonigo, un principio d’incendio è divampato nell’abitazione di un’anziana, che si trovava in casa con i nipoti. Le fiamme si sono accese sotto il mobile dell’acquario, rompendolo: i 180 litri d’acqua fuoriusciti hanno estinto le fiamme. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La donna si è svegliata nel corso della notte a causa della rottura improvvisa dell’acquario. Lo scoppio della vasca era avvenuto a causa del calore che aveva rotto il vetro. La rottura dell’acquario ha quindi scongiurato il propagarsi delle fiamme. La donna comunque, appena resasi conto di cosa fosse successo, è corsa a svegliare i bambini mettendoli in salvo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno messo in sicurezza la casa, e un’ambulanza del Suem, che ha portato in pronto soccorso nonna e nipoti per una lieve intossicazione.