Incendiano una palma e imbrattano un chiosco: denunciati due minorenni nel Vicentino

I Carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, due minorenni ritenuti responsabili di danneggiamento a seguito di incendio e imbrattamento di cose altrui.

La sera del 22 gennaio 2023, ignoti hanno incendiato una palma presso il “Parco della Vittoria” di Mussolente (VI); nella circostanza, nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa, la pianta è stata fortemente danneggiata dalle fiamme. Successivamente, tra il 23 ed il 24 gennaio 2023, sempre presso il Parco della Vittoria, mediante l’utilizzo di bombolette spray, prevalentemente di colore viola, è stata imbrattata la facciata sud del chiosco posto al centro dell’area verde. Per questi fatti e per altri atti di vandalismo accaduti nel corso dei mesi precedenti, il Sindaco di Mussolente ha presentato denuncia-querela al Comando Carabinieri di Romano d’Ezzelino. Ricevuta l’attivazione, i militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini del caso che sonos state svolte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e l’escussione di alcuni testimoni.

Nei giorni scorsi, all’esito dell’oculata attività investigativa, i militari operanti deferivano, alla Procura minorile Venezia, due quindicenni del posto, ritenuti responsabili dei fatti avvenuti presso il parco comunale di Mussolente.