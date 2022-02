Incendi alle sterpaglie in tutta la provincia: pompieri al lavoro (FOTO)

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco che nella giornata odierna hanno dovuto fronteggiare diversi incendi sterpaglia a: Breganze, Marano, Bassano del Grappa, Cornedo e Caltrano. Incendi alimentati nella giornata odierna dal vento presente in tutte le zone. L’intervento più impegnativo in via Miliana a Breganze dove è intervenuto il personale dei vigili del fuoco di Bassano e Vicenza con tre automezzi antincendio. Le fiamme hanno bruciato circa 10 ettari di sterpaglia rischiando di estendersi ad una zona boschiva.