In Veneto il primo caso di West Nile

Primo caso di infezione da West Nile virus in Italia segnalato in provincia di Padova segnalato dall’Isz di Teramo. Il virus che si è manifestato nella forma neuro-invasiva ha colpito un 70enne padovano che da 8 giorni è ricoverato all’ospedale di Schiavonia. Inizialmente ha avuto sintomi cardiologici e successivamente neurologici. Le sue condizioni, dopo l’iniziale gravità che ha imposto l’intubamento, stanno migliorando. Il direttore sanitario dell’Ulss 6 Euganea, Aldo Mariotto, si è congratulato con gli operatori sanitari che si stanno occupando del paziente, per aver riconosciuto il virus anche se manifestatosi in modo atipico