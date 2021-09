In provincia bandiere a mezz’asta, Rucco: “Serve la cultura del rispetto”

Bandiere a mezz’asta in Provincia. Rucco: “Per fermare i femminicidi serve cultura del rispetto”



Bandiere a mezz’asta in Provincia contro ogni forma di violenza sulle donne e per promuovere la cultura del rispetto.

Lo ha voluto il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco, che ha invitato i sindaci vicentini a fare altrettanto.

“Due giovani donne sono state uccise nel vicentino negli ultimi giorni, 82 in Italia nel solo 2021. Una situazione drammatica. Non importa quali sono i moventi, perché una cosa è certa: la colpa è solo di uomini violenti che usano la forza come arma per imporsi. Non possiamo, come amministratori pubblici, chiamarci fuori da quello che sta succedendo. Dobbiamo reagire con forza. Dobbiamo fare squadra con la comunità per mettere all’angolo i violenti, emarginarli, sconfiggerli. Facciamolo assieme, facciamolo per ricordare chi non c’è più e per tutelare chi vive situazioni di rischio e di fragilità. Facciamolo per le nostre mamme, le nostre sorelle, le nostre figlie, le nostre amiche. Facciamolo per tutte le donne, per ribadire il rispetto che meritano sempre. Invito i colleghi sindaci a mettere le bandiere a mezz’asta per ribadire la nostra ferma condanna contro ogni forma di violenza sulle donne e come impegno a promuovere concretamente la cultura del rispetto.”