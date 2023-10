Il Treno della Salute si ferma per due giorni a Vicenza

Il Treno della salute è arrivato in stazione a Vicenza dove rimane per due giorni, oggi, giovedì 12 ottobre e domani venerdì 13 ottobre dalle 9 alle 18.30, a disposizione di chi desidera effettuare controlli per la propria salute e ricevere consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato.

L’iniziativa è dei Medici con l’Africa Cuamm e ha il sostegno della Regione del Veneto, con la campagna di prevenzione “Vivo bene”, in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri per l’Africa.

L’arrivo del treno in stazione è stato accolto dal sindaco Giacomo Possamai, dal presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e da Maria Cristina Franco, vicepresidente della Provincia di Vicenza.

«Accogliamo con piacere il treno della salute a Vicenza, unica città dove il convoglio sosta per ben due giorni – commenta il sindaco Giacomo Possamai -. Invito i vicentini ad approfittare di questa iniziativa perché grazie all’ambulatorio allestito nelle carrozze si possono effettuare screening gratuiti per raccogliere informazioni utili per la propria salute. È anche l’occasione per conoscere più da vicino il Cuamm e l’attività che l’associazione compie in Africa».