Il toto assessori per la Giunta Possamai

SINDACO ALLE PRESE CON LA DEFINIZIONE DELLA SQUADRA, TRA CERTEZZE E PROBLEMA QUOTE ROSA

Sindaco al lavoro sul complicato puzzle della composizione della giunta. Sembra che nel prossimo fine settimana il quadro sarà definitivo e subito dopo sapremo i nomi della squadra che affiancherà Possamai per i prossimi cinque anni. E il toto assessori è iniziato.

I nomi che girano sono quelli di Isabella Sala (PD), che dovrebbe assumere il ruolo di Vicesindaco e tornare ad occuparsi degli Interventi Sociali, dove aveva già operato nel secondo mandato di Achille Variati. Matteo Tosetto (Lista Tosetto per Possamai) verrebbe dirottato a Cultura e Turismo, sembra perché al Sociale sarebbe inopportuno visto che lavora all’ULSS di Vicenza e le due funzioni verrebbero ritenute incompatibili. Al piano sopra Tosetto, a Leva degli Angeli – nel caso le voci siano confermate – all’Istruzione arriverebbe Giovanni Selmo (Civici con Possamai), e, dalla stessa lista il Sindaco pescherebbe anche il Presidente del Consiglio che per i più dovrebbe essere Sandro Pupillo.

Leone Zilio (Possamai Sindaco) è accreditato come assessore allo Sport e Cristina Balbi (PD), già in giunta con Variati, dovrebbe occuparsi di nuovo di Lavori Pubblici e Infrastrutture. Coalizione Civica dovrebbe essere rappresentata nell’esecutivo con Leonardo Dodo Nicolai, sembra con le deleghe a Mobilità e Ambiente, mentre Alessandro Marchetti dovrebbe andare all’Urbanistica e Cristiano Spiller (Grande Vicenza) ha il posto prenotato ma non trapelano sussurri sulla delega che gli verrebbe attribuita.

In sostanza il quadro potrebbe essere più o meno questo: Tosetto, Selmo, Zilio, Nicolai, Marchetti e Spiller; Sala e Balbi le donne in giunta. Ma i conti non tornano perché la quota rosa deve essere di almeno 4 e quella azzurra al massimo 5. Fra i nomi elencati dei maschi quindi qualcuno verrà sacrificato, mentre oltre a Isabella Sala e Cristina Balbi, Possamai dovrà individuare altre due donne, la più gettonata sembra essere la psicoterapeuta Luisa Consolaro (Possamai Sindaco), mentre, se il sindaco conferma la linea di attingere alle liste che lo hanno sostenuto, la rosa delle elette è composta da Lorenza Rizzini (PD), Sara Baldinato e Beatrice Giulia Restuccia (Possamai Sindaco), Martina Corbetti (Coalizione Civica). Diversamente dovrà scendere nelle candidate che non sono, per il momento, sbarcate in Sala Bernarda, come ad esempio Ida Grimaldi (Possamai Sindaco).

Altro criterio che dovrà tener presente il sindaco sarà quello dei pesi, distribuendo una proporzione equilibrata tra il risultato elettorale – leggi consistenza del gruppo consiliare di riferimento – e la rappresentanza in Giunta. La versione aggiornata del mai decaduto Codice Cencelli che stabilirà un po’ di oggettività tra consenso e rappresentanza.

Restano ancora da definire poi alcune apicalità come il nuovo Direttore Generale, Capo di Gabinetto e Portavoce. Tutti fiduciari del sindaco che sono altrettanto strategici nella gestione dell’Amministrazione. Una soffiata dell’ultima ora parla di Daniele Pernigotti, una delle anime di Fornaci Rosse, come probabile arrivo come Portavoce o Capo di Gabinetto.