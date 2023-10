Il nuovo videoclip del brano “Canta per la vita” di Luca Bassanese celebra l’autenticità e l’unione

Si è conclusa il primo Ottobre la tournée estiva dell’artista Luca Bassanese che lo ha visto protagonista in Francia, Germania, Austria, Italia, assieme alla sua Piccola Orchestra Popolare, sulle note del nuovo album RESET!



Ora Bassanese dedica al suo pubblico e a chiunque voglia avvicinarsi alla sua musica, questo nuovo videoclip realizzato sotto il sole di Viareggio, sua seconda casa, con i volti di tante persone, tra cui fan e musicisti, dove il pubblico diventa protagonista, come solitamente accade durante i suoi concerti.



Il messaggio di “Canta per la vita” è chiaro: la musica può ispirare, guarire e riunire le persone. Attraverso il linguaggio universale delle note, Luca Bassanese rende omaggio alla forza intrinseca che risiede in ognuno di noi, incoraggiando il pubblico a liberarsi dagli artifici imposti dalla società e a tornare alle radici autentiche dell’umanità.



Dice Bassanese: “La musica può superare ogni barriera e creare un legame profondo tra individui.”



Luca Bassanese ha sempre dimostrato una particolare attenzione per i temi sociali e con “Canta per la vita” non fa eccezione. La canzone, con le sue liriche, invita ad abbracciare la vita appieno, nonostante gli ostacoli e le difficoltà che si possono incontrare lungo il proprio cammino. Un messaggio di speranza e resilienza che risuona profondamente negli ascoltatori.



Dice Bassanese: “per fortuna esiste ancora una musica libera fatta con la mente ma soprattutto con il cuore, una musica che usa l’arte delle emozioni per raccontare il mondo che ci circonda e non per creare bisogni materiali”.



RESET!, l’album da cui “Canta per la vita” è estratto, prodotto da Stefano Florio per AIDA Music, si è rivelato un autentico successo per Luca Bassanese entrando ad Agosto nella Top10 della WMCE (World Music Chart Europe), la classifica internazionale della World music composta da oltre 40 Dj radiofonici provenienti da 25 paesi europei. Con la sua naturale capacità di raccontare storie complesse attraverso la musica l’artista, che canta in lingua italiana, conquista così il cuore del pubblico europeo.



Il suo ultimo concerto in Germania al Rudolstadt Festival è stato trasmesso per intero il 22 settembre 2023 in prima serata dalla Radio Nazionale tedesca Deutschlandfunk e si può ascoltare ancora in streaming sul sito ufficiale della radio, vai al link: https://www.deutschlandfunk.de/luca-bassanese-la-piccola-orchestra-poplare-ita-dlf-999ad846-100.html



