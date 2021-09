Il Ministero della Salute ritira lotti di alcune marche di latte

Il Ministero della Salute il 9 settembre ha ritirato cautelativamente 12 lotti di latte di diverse marche per presunta presenza di sostanze inibenti. Come riporta Il Fatto Alimentare, secondo la definizione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e Emilia-Romagna, le sostanze inibenti sono un “Parametro sanitario per eccellenza e direttamente collegato alla salute pubblica, rispetto agli altri parametri normativi, costituisce da sempre il sistema di controllo di screening della presenza di residui di farmaci ad azione antibatterica nel latte (antibiotici e sulfamidici); rilevante anche per le interferenze che può determinare in fase di caseificazione sulla vitalità dei microrganismi componenti la flora lattica filocasearia.”

Le marche interessate sono:

Ecco i lotti interessati (visibili anche a questo link del Ministero con relative schede)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “BIANCO FRIULI” della Latte Vivo Srl, in cartone da 1 litro, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD), via Lombardia n. 2

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “CADORO PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD), via Lombardia n. 2

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “CARSO PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD), via Lombardia n. 2 (vedi scheda)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “CODERNO PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD), via Lombardia n. 2

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “VIVO PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in cartone da 500 e 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD), via Lombardia n. 2

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “MUNGI E BEVI PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in cartone da 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “CADORO TI CONVIENE PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in cartone da 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “FRESCO ALTALEVITA’ PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1 litro, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “BLANC PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1 litro ed un cartone da 500ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “IO FVG PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “LATTERIA CIVIDALE PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1000ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD)

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato “LESSINIA PARZIALMENTE SCREMATO” della Latte Vivo Srl, in bottiglia PET da 1 litro e cartone da 500ml, in scadenza il 12 settembre 2021, commercializzato presso lo stabilimento di Tavagnacco (UD)