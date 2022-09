IL GRAFFIO – La politica in pillole: Viagra per tutti (i vecchietti)!

E pensare che l’uomo è da sempre alla ricerca dell’elisir di lunga vita!

Ma la soluzione dell’arcano ce l’abbiamo sotto gli occhi; è fare politica.

Volte un esempio?

Guardate Silvio Berlusconi; per lui il tempo sembra non passare mai.

I suoi spot televisivi, che lui definisce “pillole di programma” sembrano in tutto e per tutto quelli del 1994, come se trent’anni per lui non fossero passati.

Stessa inquadratura fissa, stessa libreria, stessa bandiera europea, ma soprattutto stesso “Silvio”.

Impeccabilmente vestito di blu, con la mano sinistra abbandonata sapientemente sul tavolo, sguardo fisso alla telecamera, perfettamente rasato, senza una ruga che sia una (come del resto succede a stagionate starlette sessantenni dello spettacolo, che quando sono in onda sembrano trentenni avvolte in un vapore etereo), nemmeno un capello fuori posto e soprattutto nessuna canizie, colorito con una sfumatura di “abbronzato” che non si capisce bene se sia dovuta all’azione del sole o a qualcos’altro.

Insomma un fiore, un uomo i cui 86 anni sembrano quasi uno scherzo della natura, visto che negli spot pare un baldo cinquantenne.

E poi i contenuti, le proposte.

Perchè scervellarsi a cambiare?

E quindi ieri abbiamo appreso che oltre all’aumento delle pensioni, Forza Italia intende garantire cure dentistiche gratuite agli anziani non se le possono permettere, e dimezzamento dei tempi di esami e interventi medici.

Dato che ci siamo, Cavaliere, facciamo anche un ulteriore sforzo.

Oltre alle dentiere garantiamo anche il Viagra gratuito per tutti i vecchietti!