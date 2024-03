Il Festival nazionale Maschera d’Oro chiude con la Serata di Gala e lo special “Federico Perrotta Show”

Sabato 23 marzo alle 21, al Teatro San Marco di Vicenza, verranno premiati i vincitori della 33° edizione.

Per una volta giuria e pubblico sembrano essere (quasi) d’accordo. Succede alla 33° edizione del Festival nazionale “Maschera d’Oro”, organizzato da Fita Veneto con il sostegno della Regione, e di Provincia, Comune e Confartigianato Imprese Vicenza, con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Cultura.

Chiuso, sabato scorso al Teatro San Marco, l’ultimo dei sette spettacoli giunti in finale, i giurati si sono ritrovati domenica per il giudizio finale che, come nelle migliori tradizioni, prevede le “nomination” per ogni singola categoria: dalla miglior compagnia, agli attori protagonisti, ai caratteristi, alla regia, agli allestimenti e al miglior giovane attore.

Per quanto concerne la Compagnia vincitrice dell’edizione 2024 della Maschera d’oro, due su tre nomination vedono concordi nelle votazioni pubblico e giurati: si tratta del Teatro Drao & Teatro Tre con lo spettacolo “Rosalyn” e dei Cattivi di Cuore con “Il Raccolto”. “Disaccordo” invece sulla terza scelta: per il pubblico la Compagnia Qui ed Ora con “Ferdinando” (andato in scena proprio sabato scorso), per la critica Luce Nova, per “Natale in casa Cupiello”.

Occorrerà attendere fino a sabato prossimo, 23 marzo, quando al Teatro San Marco di Vicenza avrà luogo la Serata di gala che si aprirà con la cerimonia di premiazione e si chiuderà con il “Federico Perrotta Show” (firmato oltre che da Perrotta da Piero Di Biasio), che promette fuochi d’artificio per salutare con brio e leggerezza questa edizione.

Perrotta è volto noto del teatro, della televisione e del cinema italiano, con numerose esperienze nel cabaret, tra le quali Colorado Cafè e Il Bagaglino. Oltre ai fratelli Insegno, con i quali ha debuttato al Teatro Sistina, ha lavorato tra gli altri con Luca Barbareschi, Enrico Brignano, Remo Girone, Elena Maria Ricci, Sergio Rubini e Oreste Lionello.

Info: www.fitaveneto.org e su Facebook. Biglietti: interi 12 euro; ridotti 10 euro. In vendita la sera dello spettacolo o nella sede Fita Veneto, stradella delle Barche 7 a Vicenza (tel. 0444 324907, dalle 9 alle 13 tutti i giorni feriali, tranne il giovedì con apertura dalle 14 alle 18).