Il cortometraggio made in Vicenza che racconta del Covid

Sono quasi due anni che la pandemia da Covid da 19 sta imperversando in Italia e nel mondo. Il virus non ha contagiato sono le nostre vite, ma anche tutti gli aspetti della nostra vita. Anche il cinema, come ha raccontato il regista vicentino Michele Cuciniello nel suo cortometraggio, dal titolo “I miracoli… quelli veri”.

A causa dell’imperversare del Covid-19, l’Italia si è tinta di tre colori diversi che rispecchiano l’indice Rt e le restrizioni proprie di ciascuna Regione. Quello che all’inizio si riteneva essere un semplice virus stagionale è risultato, invece, l’inizio di un lungo calvario per milioni di Italiani, ed in particolare per Mattia Bortolotto, un ragazzo del Basso Vicentino, la cui vita viene stravolta dall’oggi al domani.

In seguito alla scomparsa di suo Nonno cagionata dal virus, Mattia

viene travolto da un forte turbamento, dal quale si riprenderà grazie al

sostegno morale dei suoi amici. Con il passare dei giorni finalmente il

Veneto entra in zona gialla, ma se questo rappresenta un sollievo per molti non lo sarà affatto per Mattia, il quale riceve purtroppo un’altra spiacevole notizia: Denise Pilla, la ragazza di cui nutre sentimenti profondi, viene ricoverata in terapia intensiva poco dopo essere risultata positiva al Covid. Avendo già subìto recentemente una disgrazia familiare, l’idea che anche la

vita di questa povera ragazza sia appesa sul filo del rasoio gli fa perdere

completamente le speranze.

“Il cortometraggio racconta della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19 – spiega il regista – e del comportamento dei ragazzi in base al bombardamento di informazioni che ricevono dai telegiornali”.

La sceneggiatura è di Andrea Cona, per la regia di Michele Cucciniello, attori protagonisti Mattia Bortolotto e Denise Pilla, con la partecipazione dell’attrice Daniela Pilla .