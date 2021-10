Il Ca’ Foscari Short Film Festival torna a Venezia

il mondo. Il Ca’ Foscari Film Festival torna a Venezia, dal 6 al 9 ottobre per quattro giorni di proiezioni diffuse in città, approdando, oltre alla sua storica sede dell’Auditorium Santa Margherita, in undici location tra musei, gallerie d’arte e istituzioni culturali veneziane rendendo omaggio, così, alla città nella ricorrenza del suo 1600° compleanno.

Ad anticipare l’inizio del festival vero e proprio c’è la Mostra Cinematografica Cinese in Italia, un evento speciale di pre-apertura, il 5 ottobre alle 17.00 che si terrà nella cornice dell’Aula Magna di Ca’ Dolfin.

Le iniziative del Ca’ Foscari Short Film Festival avranno da sfondo luoghi suggestivi come il Museo del ‘900 M9, la Fondazione Ugo e Olga Levi, la Fondazione Querini Stampalia, la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’oro, il Museo di Palazzo Grimani, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo d’Arte Orientale – Ca’ Pesaro, il Concilio Europeo Dell’Arte – In Paradiso Art Gallery, la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Casa del Cinema, e l’hotel NH Venezia Rio Novo. Partendo dall’Università Ca’ Foscari, il festival è diventato progressivamente una manifestazione sempre più appartenente alla città di Venezia e quest’anno contribuisce a festeggiarne l’anniversario della sua fondazione.

Pensato dai giovani per i giovani, il Ca’ Foscari Short Film Festival è, infatti, il primo festival in Europa interamente concepito, organizzato e gestito da un’università. Quest’anno il festival è dedicato alle donne, ai loro diritti e alla parità di genere. A sfidarsi, nel concorso e giudicati da una giuria internazionale ci saranno 30 cortometraggi, di cui quattro italiani, provenienti dalle migliori università e scuole di cinema di tutto il mondo che spaziano tra i generi e le cinematografie di 24 Paesi.

Il programma completo dell’evento è consultabile al sito: https://cafoscarishort.unive.it/download/programma/

L’undicesima edizione del Festival è stata realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione di Venezia, e con il supporto della Fondazione Ugo e Olga Levi e dell’hotel NH Venezia Rio Novo, a cui si sono aggiunti quest’anno il gruppo media editoriale Guang Hua Cultures et Media, la piattaforma di cortometraggi on demand WeShort, la più antica casa di produzione di spumanti in Italia Carpenè-Malvolti, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il festival Le giornate della luce di Spilimbergo.