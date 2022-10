Il BIKE TO WORK VALCHIAMPO RADDOPPIA ANCORA – CONSEGNA BUONI A MONTECCHIO

Arriva il 5° Report per “BIKE TO WORK VALCHIAMPO – Ovest Vicentino” che conferma lo straordinario successo dell’iniziativa presentata il 1° luglio 2021 che vede il Comune di Chiampo come capofila.

A 15 mesi dal via tanti cittadini hanno scaricato l’applicazione EcoAttivi, accumulato punti per i chilometri tracciati in bici, bici elettrica, monopattino elettrico o a piedi nel percorso casa-lavoro, e continuano a concretizzare il tutto ricevendo buoni sconto da spendere nei negozi aderenti.

Mercoledì 19 ottobre a Montecchio Maggiore (Comune aderente), sono stati premiati i cittadini che hanno deciso di iscriversi e di andare al lavoro utilizzando i mezzi alternativi all’auto previsti dal progetto.

Sono ben 602 i buoni erogati (per un controvalore di 6020 euro) e sono quasi raddoppiati rispetto all’ultimo Report del luglio 2022, quando erano 338.

Soddisfazione è espressa dall’Assessore alla Mobilità Sostenibile di Chiampo, Massimo Masiero, promotore del progetto: “I dati sono eccellenti e si conferma per l’ennesima volta la bontà di questa iniziativa. I cittadini attivi sono passati da 45 di settembre 2021 ai 181 dell’ultima fase (sono 274 gli iscritti effettivi) con un costante aumento in tutti i periodi di riferimento. I chilometri percorsi sono passati dai 7.865 della prima rilevazione ai 38.125 dell’ultima. I negozi aderenti sono 72, le aziende coinvolte sono 76, ma estendiamo l’invito anche ad altre realtà economiche del territorio, che possono contribuire a potenziare il progetto”.

Per tutti i dati si riporta qui sotto il Report di sintesi:

Al progetto, previa sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, partecipano i Comuni di Chiampo (Capofila), Arzignano, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, San Pietro Mussolino, Montebello Vicentino e Sovizzo, con le Associazioni di categoria territoriali quali Confindustria Vicenza – Raggruppamento Ovest Vicentino, Confartigianato Imprese Vicenza, CNA Veneto Ovest, Confcommercio Vicenza –Delegazione di Arzignano, Distretto Veneto della Pelle, Apindustria Confimi Vicenza e FIAB Tuttinbici – Vicenza, con il patrocinio della Provincia di Vicenza.

All’iniziativa ha contribuito anche il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali – Università degli Studi di Padova.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?

– 0,25€ al Km

– massimo 2,50€ giorno e 500€ anno

– App EcoAttivi per il tracciamento dei percorsi: tragitto calcolato in Km, secondo il percorso stradale più breve

– Ogni 10 € maturati viene generato un buono sconto da utilizzare nei negozi aderenti

– Durata prevista: dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023

L’APPLICAZIONE ECOATTIVI

Il Progetto si avvale dell’utilizzo di apposita Applicazione (App) per smartphone con relativo database e pannello di controllo (piattaforme iOs, Android). Sono conteggiati, attraverso l’App gli spostamenti e sono calcolati i punti maturati dell’utilizzatore finale. Sono cosi calcolati e gestiti ed erogati i buoni sconto. Con l’applicazione EcoAttivi è inoltre gestita la contabilità e i rimborsi ai commercianti nonché le adesioni degli stessi commercianti come pure la raccolta dei contributi economici da aziende e attività commerciali.

CHIAMPO CAPOFILA

Come già ricordato il Comune capofila è Chiampo che provvede alla gestione tecnica, amministrativa nonché a tutte le funzioni di segreteria e al coordinamento politico del Progetto; gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono stati individuati tramite procedura ad evidenza pubblica.

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra i Comuni aderenti e le Associazioni di categoria prevede una serie di azioni progettuali strategiche con la collaborazione delle Aziende e delle attività economiche del territorio, volte ad incidere sulla mobilità sostenibile nella Valle del Chiampo e dell’Ovest Vicentino e sul sostegno del commercio locale.

Il Protocollo la cui validità è fino al 31.05.2023, è aperto alla partecipazione anche di altri Comuni o Associazioni che volessero aderire.

Scarica l’App Ecoattivi (Google Play e App Store) e partecipa al Progetto BIKE TO WORK VALCHIAMPO!! Info: Comune di Chiampo, tel. 0444/475228-68 http://www.valdichiampo.ecoattivi.it/