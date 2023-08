Ierardi (FdI): “Sul Pnrr si fa ancora campagna elettorale”

“Da qualche giorno si parla molto di riduzione dei fondi PNRR destinati ai comuni, alla luce dell’intervento del ministro Raffaele Fitto relativamente alla terza e quarta rata.

Da più parti sindaci e governatori si dicono preoccupati che opere e interventi vari subiscano uno stop, o peggio, un definanziamento che potrebbe generare danni ai territori” – dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Mattia Ierardi – “in realtà siamo di fronte ad una narrazione che lavora sulla superficialità di lettura dei provvedimenti e tanta approssimazione anche nelle critiche che arrivano al governo a mezzo stampa. Nel caso di Vicenza non abbiamo notizia dell’effetto che ci sarebbe sui progetti approvati e finanziati, ma veniamo quotidianamente informati di tutto quello di marginale che succede a Palazzo Trissino, anzi sono chiarissime le dichiarazioni del ministro Fitto: “Fitto, lo dico ai sindaci, non c’è nessun definanziamento, Gli interventi previsti all’interno del Pnrr vanno avanti regolarmente. Non c’è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto. Le nuove misure individuate non saranno oggetto di definanziamento, andranno avanti regolarmente. il governo sta garantendo il finanziamento per tutti gli interventi, perché gli interventi restano garantiti”. Forse sarebbe il caso che Sindaco e Giunta ci spiegassero se hanno attivato un controllo, progetto per progetto, su cosa è, eventualmente, a rischio, ma soprattutto se il rischio c’è davvero per mancanza di controllo”.

“L’Amministrazione precedente ha consegnato a Possamai e C. un’eredità importante di progetti approvati e finanziati, ma la scelta di approfondire e verificare quell’eredità, non si capisce se per serietà di approccio o per volontà malcelata di modifica, rischia di allungare i tempi e farci arrivare tardi all’appuntamento con quanto il Governo e l’Europa ci chiedono. Nel frattempo il fantasma della rendicontazione si aggira già per gli uffici del Comune, ma si tenga presente che Vicenza non ha mai avuto un’occasione come questa per fare un salto in avanti in termini di investimenti pubblici”.

“Un consiglio non richiesto al Sindaco, allora, ci sentiamo di darlo per il futuro di questa città a cui tutti vogliamo bene, e che ora ha l’opportunità di una svolta grazie al PNRR,: bisogna fare presto. Si faccia un check per capire se ci sono effettivamente progettualità a rischio e soprattutto non si perda altro tempo perché sono già passati 60 giorni dalle Elezioni e siamo ancora all’ordinaria amministrazione. La campagna elettorale permanente non diventi il metodo, perché il cambio di segno politico di Palazzo Trissino è una cosa, ma far perdere a Vicenza l’ennesimo treno verso la modernità con la scusa della discontinuità è un’altra. E la città, così, non crescerà mai”

Mattia Ierardi

Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia