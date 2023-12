I sogni del Natale in un grande musical a Lonigo

Se non possono bastare gli oltre 70.000 spettatori per l’Italia, A Christmas Carol, il musical di Broadway con le musiche di Alan Menken e l’adattamento di Gianfranco Vergoni, sarà almeno l’occasione per trascorrere una serata in compagnia di chi si ama, venerdì 29 dicembre alle ore 21.00, per una chiusura eccezionale del 2023. L’Amministrazione Comunale di Lonigo con il direttore artistico Alessandro Anderloni ci hanno creduto, volendo allestire al teatro Comunale “G.Verdi”, in occasione del Trentesimo anniversario dal restauro, una produzione di grande qualità, un cast corale e una storia di Natale che unisce le generazioni.

Lonigo ritroverà la Londra del 1843, la notte della Vigilia di Natale, quando tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge, mal sopporta questa festività. Dopo aver cacciato in malo modo tre uomini che gli chiedono un contributo per i bisognosi, Scrooge, chiuso il negozio, si reca solitario verso la sua dimora. Durante la cena prima di andare a letto, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio, morto sette anni prima proprio la notte della vigilia di Natale. Lo spirito di Marley è avvolto da pesanti catene alle cui estremità pendono dei forzieri: catene che sono conseguenza dell’avidità e dell’egoismo perpetrati mentre era in vita. Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare la stessa sorte e Marley gli rivela di essere ancora in tempo per mutare il suo destino. Prima di congedarsi, gli annuncia l’immediata visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. I tre spettri, tra flashback e premonizioni riusciranno a mutare l’indole meschina ed egoista di Scrooge, che si risveglierà la mattina di Natale con la consapevolezza che l’avidità del denaro e l’attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati: finalmente la carità e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio, che per la prima volta trascorrerà il Natale con il nipote Fred e la sua famiglia.

A Christmas Carol, dall’opera Canto di Natale di Charles Dickens, è una produzione Compagnia dell’Alba con la regia e coreografie di Fabrizio Angelini. Un affollato cast di 18 attrici e attori, vedrà Roberto Ciufoli, straordinario interprete del musical nato dal premio Oscar Alan Menken (8 premi Oscar e 19 Nominations), autore per la Disney, delle colonne sonore de La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin e Rapunzel. Con la direzione musicale di Gabriele De Guglielmo e Monja Marrone, i brani seguiranno il movimento corale dei costumi di Marcella Zappatore e Francesca Maria D’Antonio e le scene di Gabriele Moreschi, illuminate da Valerio Tiberi.

«Il personaggio di Ebenezer Scrooge», racconta il regista Fabrizio Angelini, «potrebbe essere facilmente ricondotto ad una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’essere asociali, pur nell’epoca dei social. Tra un’umanità che va sempre più in fretta, oggi si tende spesso a rinchiudersi nel proprio guscio, nel proprio mondo, con il proprio cellulare e i propri auricolari, per isolarsi da tutto e da tutti. Ecco dunque che il monito del defunto amico Marley, che appare a Scrooge nelle vesti di uno spettro proprio per suggerirgli un cambiamento nella sua vita e nel suo carattere, dovrebbe essere un’esortazione per tutti noi, verso un atteggiamento che guardi maggiormente agli altri». Un musical che inviterà ognuno di noi, in particolare i più giovani, ad aprire il proprio cuore allo spirito del Natale.

La vita culturale del Teatro è sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Lonigo con Rino Mastrotto Group, Fondazione Farmacia Miotti, Autovega, FIS- Fabbrica Italiana Sintetici.

L’evento speciale, è fuori abbonamento. I biglietti sono disponibili al prezzo da euro 18 a 35 + 1 euro di prevendita. Sono previste numerose riduzioni. La Biglietteria del Teatro, lunedì e sabato dalle 10.30 alle 13.00, mercoledì dalle 16.00 – 18.30. La sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20. Oppure Online, sul sito teatrodilonigo.it. Per informazioni, telefonare in orario di biglietteria al numero 0444 835010.

Scheda dello spettacolo_

Compagnia dell’Alba

A CHRISTMAS CAROL

di Charles Dickens

dall’opera Canto di Natale di Charles Dickens

regia e coreografie Fabrizio Angelini

con Roberto Ciufoli e altri diciotto attori e attrici

versione italiana Gianfranco Vergoni

direzione musicale Gabriele De Guglielmo

aiuto regia Alessia De Guglielmo

scene Gabriele Moreschi

costumi Marcella Zappatore

disegno luci Alfonso Mastrangioli

disegno fonico Marco D’Eramo

produzione Compagnia dell’Alba