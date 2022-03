I ricercatori di Città della Speranza in piazza contro la guerra

È davanti al municipio di Padova che oggi i rappresentanti degli oltre 150

ricercatori dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza si sono presentati alle 12.00 vestiti

dei loro camici bianchi per chiedere lo stop al conflitto in Ucraina dopo i recenti bombardamenti

contro l’ospedale pediatrico di Mariupol. Cinque minuti di assoluto silenzio per sensibilizzare

l’opinione pubblica a far sentire la propria voce davanti ad un conflitto che sta sconvolgendo le

nostre coscienze.

“È giunto il momento di gridare il nostro dolore dopo le immagini dei bombardamenti che hanno

raso al suolo gli ospedali in cui non potranno più nascere nuove vite – dichiara Antonella, Viola

Direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Dedichiamo la nostra

vita professionale alla ricerca pediatrica, a salvare bambini malati, non possiamo assistere inerti ad

attacchi alla popolazione indifesa, alla distruzione di ospedali pediatrici, luoghi dove la vita viene

protetta. Siamo portatori di scienza e di cura, lavoriamo per il bene dell’umanità. Vedere questo

livello di barbarie è per noi un’involuzione insopportabile”.