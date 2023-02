I mitici pub inglesi a rischio: raffica di chiusure a causa dell’inflazione

Costi in aumento e vendite in calo: i pub britannici sono duramente colpiti dall’attuale crisi del potere d’acquisto, che sta colpendo anche il Regno Unito. Già indeboliti dalla pandemia di Covid-19 e dalle restrizioni sanitarie, molti locali stanno chiudendo a causa dell’elevata inflazione. Secondo UHY Hacker Young, una società di contabilità, i fallimenti nel settore sono aumentati dell’83% durante l’anno 2022. 512 esercizi hanno presentato istanza di fallimento, rispetto ai 280 dell’anno finanziario precedente.

“Dopo un periodo difficile durante la pandemia, molti pub e bar si ritrovano con pochissimi risparmi o possibilità di prendere in prestito di più” , e per alcuni “l’attuale recessione economica è stata l’ultima spinta verso l’insolvenza” , descrivono gli specialisti in una stampa comunicato pubblicato lunedì.

Consumatori più cauti

Gli aiuti del governo, messi in atto durante la crisi sanitaria, hanno tenuto in flebo la maggior parte delle aziende. Ma nel 2022 si sono rivelati insufficienti per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia . Allo stesso tempo, la crisi del costo della vita “ha influenzato le abitudini dei consumatori, rendendoli meno propensi a spendere” per cose non essenziali, sottolinea l’azienda. Gli scioperi dei ferrovieri per gli stipendi, che si sono moltiplicati negli ultimi mesi nel Paese, hanno anche distolto i clienti dai pub nei centri cittadini, lamenta.

Per diversi decenni, il numero di pub è andato lentamente diminuendo in tutto il paese. Ma “i recenti shock come la pandemia e la crisi energetica hanno messo (questi stabilimenti) sotto una pressione maggiore che mai” , osserva la federazione di settore, la British Beer and Pub Association (BBPA). LEGGI ANCHE

In vista della presentazione del bilancio al Parlamento il 15 marzo, l’organizzazione ha anche invitato il governo a “investire in pub e birrerie ora o perderli per sempre” , in particolare attraverso un sistema fiscale più vantaggioso. “Dopo quasi tre anni estremamente difficili a causa di lockdown, crisi energetica, filiere interrotte, scioperi e un drastico calo della fiducia dei consumatori”, il settore è a un punto di svolta, assicura il BBPA. I prossimi mesi saranno sicuramente decisivi.