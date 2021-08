I finanzieri smantellano laboratorio della droga: in manette 31enne vicentino

La Guardia di finanza di Vicenza ha concluso un’operazione legata al contrasto ai traffici illeciti tra i comuni di Vicenza e Nanto. In arresto un pluri-pregiudicato, che aveva trasformato un appartamento in un vero e proprio laboratorio della droga: all’interno una serra per la coltivazione della cannabis, 5 kg di piante piene di inflorescenze pronte per la raccolta, diversi quantitativi di marijuana già confezionata, 30 grammi di cocaina, 20 di sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

I militari hanno notato il 31enne in atteggiamenti sospetti alla guida della sua autovettura. Questi, fermatosi all’alt dei finanzieri, era sprovvisto di documenti e si era presentato con il nome di battesimo del fratello. L’uomo era gravato da precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Avviata tempestivamente una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, a Nanto, con l’ausilio del cane antidroga Ray, un pastore tedesco, venivano trovati evidenti indizi che collegavano l’uomo all’attività di spaccio. Nel vano contatore dello stabile, veniva notato che l’appartamento adiacente a quello perquisito era stato collegato artigianalmente alla rete elettrica del sospettato, che aveva anche occultato una copia delle chiavi del suddetto appartamento. Aperta questa seconda casa, i finanzieri hanno trovato il laboratorio dell’uomo.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti.