I democratici vicentini scelgono Schlein che ottiene due voti su tre (6.778 voti)

Netta affermazione anche nel Vicentino per la neoeletta segretario del PD Elly Schlein. Due voti su tre sono andati a lei (64% dei voti). Una sorpresa quindi anche in area berica, basti pensare che il Partito a Vicenza si era espresso per il governatore emiliano Stefano Bonaccini.

Alla Schlein vanno 6.778 voti mentre a Bonaccini 3.813 in linea con quanto successo in città (1.618 voti a Schlein e 861 voti a Bonaccini). I votanti sono stati 10.665 (un terzo dei votanti di dieci anni fa, mentre nel 2019 erano stati 14 mila).