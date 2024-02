I calciatori del Vicenza in maschera al San Bortolo per Carnevale

Nella giornata di oggi un gruppo di calciatori del L.R. Vicenza, mascherati per carnevale, ha fatto visita ai piccoli pazienti della Pediatria, distribuendo doni e tanti sorrisi, regalando così ai bambini ricoverati una mattinata diversa dalle altre.

Per l’occasione hanno preso parte all’iniziativa Alessandro Confente, Filippo Costa, Marco Delle Monache, Filippo De Col, Franco Ferrari, Nicholas Fantoni, Alberto Lattanzio, Jacopo Pellegrini, Fausto Rossi, Ronaldo Pompeu Da Silva, Rok Brzan, Simone Tronchin, accompagnati dal vice allenatore Omar Danesi e dal preparatore atletico Alessandro Ciullini.

I giocatori del L.R. Vicenza sono stati accolti dal dott. Bellettato insieme al dott. Fabio Chiarenza, direttore Chirurgia Pediatrica di Vicenza.

«Ringrazio i giocatori del L.R. Vicenza per la sensibilità che hanno dimostrato con la loro visita – commenta il dott. Massimo Bellettato, direttore della Pediatria del San Bortolo -. Il carnevale è certamente una festa molto sentita dai bambini e l’avere portato un po’ di colori e fantasia attraverso le maschere, oltre ai doni, ha sicuramente contribuito a rompere la monotonia del ricovero. A maggior ragione se a portarli sono stati calciatori dei quali molti bambini sono anche tifosi. Questo genere di iniziative è molto importante per ridurre lo stress del ricovero e migliorare l’umore dei pazienti, e sappiamo bene come anche questo aspetto sia una componente importante per una guarigione il più rapida possibile».

Una bella iniziativa destinata a essere presto replicata: i giocatori del L.R. Vicenza hanno infatti già dato la propria disponibilità per tornare a visitare i pazienti della Pediatria in occasione delle prossime festività di Pasqua.