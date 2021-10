Halloween: sequestrati 1800 giocattoli per mancato rispetto norme sicurezza

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Schio hanno intensificato i controlli relativi al contrasto della criminalità economico finanziaria, con particolare immissione in commercio di prodotti che non rispettano le norme di sicurezza, potenzialmente nocivi per i più giovani. Sono quindi partiti diversi sequestri: ben 1800 prodotti sono stati sequestrati e gli esercenti multati per una cifra tra 516 euro e 25.823.

In particolare, i militari della Compagnia di Schio, nel corso di un controllo presso un locale emporio, hanno accertato la messa in vendita di prodotti non sicuri ovvero privi delle informazioni riguardanti la presenza dei materiali impiegati e le caratteristiche merceologiche, per cui potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori, posti in vendita pertanto in violazione di quanto disposto dall’art. 6 del cd. “Codice del consumo” (D.Lgs. 206/2005).

I Finanzieri hanno così quantificato 1795 articoli vari, tra portachiavi, orologi, bracciali anelli, maschere e capi di abbigliamento perlopiù a tema “Halloween” e destinati perlopiù ai bambini, del tutto carenti dei prescritti requisiti di sicurezza, procedendo così al sequestro amministrativo della merce e contestando all’esercente una sanzione amministrativa (da 516 € a 25.823 €) e notiziando la competente Camera di Commercio di Vicenza.

L’operazione, eseguita nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale disposto dal Comando Provinciale Vicenza, si inquadra nel più ampio contesto del contrasto alle pratiche commerciali illegali, finalizzato alla salvaguardia dell’economia legale e della salute pubblica così garantendo protezione efficace per i consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.