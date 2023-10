Guasto alla centrale nucleare slovena vicina all’Italia

Guasto alla centrale nucleare di Krsko, in Slovenia, posizionata a 120 km dai confini italiani (Trieste). nei giorni scorsi è stata effettuata una procedura precauzionale di ‘shutdown’ a causa di una perdita rilevata nella struttura di contenimento. Lo ha reso noto l’operatore di Krsko (NEK). La scoperta è stata effettuata da “una squadra di tecnici che ha evidenziato una perdita in aumento nel sistema primario all’interno dell’edificio di contenimento”, ha confermato oggi via email una portavoce di NEK all’ANSA, che assicura che si può parlare di “piccola perdita”. “La fuoriuscita non ha avuto alcun impatto sui dipendenti, sulla popolazione o sull’ambiente ed è inferiore al valore limite fissato dalle specifiche tecniche”, spiega NEK. “Lo shutdown – continua la portavoce – è necessario per determinare l’esatta sorgente della perdita e le misure per risolverla. Per questa ragione, i tecnici hanno iniziato una graduale riduzione della potenza e la centrale è entrata in shutdown stamattina”.

Secondo i dati dell’operatore sloveno di trasmissione elettrica Eles, dalle 5 di oggi la Slovenia non produce elettricità dalla sua centrale nucleare, ma solo da fonti termoelettriche e idroelettriche.