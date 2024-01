Grosso masso cade sulla Valsugana: danni alla linea ferroviaria, strada invasa (VIDEO)

VALBRENTA, SI STACCA UN GROSSO MASSO: DANNEGGITA LA LINEA FERROVIARIA DETRITI INVANDONO LA VALSUGANA

Dalle 12:15, di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando lungo la statale Valsugana al km 60+250 in località san Marino nel comune di Valbrenta per la caduta di alcuni massi, che hanno danneggiato la linea ferroviaria finendo sulla strada: nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno eseguito un primo sopralluogo. Il grosso masso distaccatosi dalla parete rocciosa sovrastante, ha colpito lo spigolo della galleria artificiale della linea ferrata danneggiando la struttura. Una parte del macigno è caduto appena fuori la carreggiata mentre molti detriti hanno invaso la carreggiata stradale. La statale è al momento chiusa in entrambe le direzioni come anche la linea ferroviaria Bassano del Grappa Trento. Sul posto il personale dell’Anas e i carabinieri.