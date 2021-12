Giulia Rigon, morta in camper: iniziate le analisi del Ris di Parma

Sono arrivati da Parma stamattina i carabinieri del Ris per esaminare il camper dove è stata trovata morta Giulia Rigon, 31 anni, in via Colbacchini a Bassano del Grappa. Indagato il fidanzato, Henrique Cappellari, l’ipotesi è di omicidio aggravato, anche se lui parla di un incidente. Un incidente avvenuto proprio davanti al vecchio camper Ford «Arca» di colore bianco, nel quale viveva la coppia, che non aveva una residenza stabile. Ci sono molte tracce di sangue sulla porta e all’interno del camper, che è stato sequestrato. Stamattina i Ris sono sul posto per fare luce sul caso.