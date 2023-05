Gianfranco Rotondi a Vicenza rilancia sulle politiche ambientaliste e sostiene Rucco

“La scelta di venire a Vicenza non è casuale e il nostro movimento – i Circoli Verdi – ha rilevato un’Amministrazione che ha dimostrato in questi anni di saper attuare politiche ecologiste e strategie ambientaliste, a conferma che anche chi non è di sinistra, quando governa, sceglie l’ambiente e lo protegge”. Così l’onorevole Gianfranco Rotondi di passaggio a Vicenza dove ha partecipato al convegno organizzato dai Comitati Locali Etici insieme ai Circoli Verdi da lui fondati.

Nell’incontro, che si è svolto a Creazzo, si è parlato della necessità di poter contribuire ad una visione alternativa all’attuale paradigma economico, sociale e finanziario. In particolare sono stati trattati argomenti di stretta attualità come la siccità, la possibilità di evitare l’uso di diserbanti e pesticidi in agricoltura, gli strumenti per prevenire gli incendi boschivi, oltre ad un approccio maggiormente solidale in economia inserendo modifiche precise sugli orari di lavoro per i dipendenti – in riduzione -, incentivi per le imprese e tecniche per la riduzione della tassazione.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, accompagnato dal consigliere Michele Dalla Negra, al quale è andato il sostegno e l’appoggio di Rotondi, “In questo mandato” – ha dichiarato Rucco – “abbiamo realizzato 16 km di piste ciclabili (7 completati e 9 progettati e finanziati), abbiamo messo a dimora 66mila piante, tre nuovi boschi urbani certificati BSC, varato una misura specifica sul bike sharing con 400 mezzi utilizzati e 13mila utenti registrati nell’ambito del programma per la mobilità elettrica. Gli obiettivi del prossimo mandato” – ha concluso Rucco – “saranno le nuove isole ecologiche interrate, la sostituzione dei grandi bus dal centro storico con i minibus elettrici, la riqualificazione energetica degli edifici comunali, l’installazione di 100 colonnine di ricarica a per i veicoli elettrici e un programma di potenziamento della rete delle piste ciclabili, per una città sempre più green e sempre più pulita”.