Gallerie del Pasubio: importante cedimento fra la 45a e la 46 galleria, chiuso il percorso con un’ordinanza del sindaco di Valli del Pasubio

(foto Facebook CAI Schio)

Primavera periodo di escursioni. Con l’innalzarsi delle temperature molti escursionisti ricominciano a frequentare la montagna per lunghe passeggiate. Una delle mete preferite è il meraviglioso percorso delle Gallerie del Pasubio, patrimonio Unesco dell’Umanità.

Il Club Alpino Italiano Sezione di Schio ha però messo in allerta gli escursionisti. “E’ stato rilevato un problema serio sulla strada delle gallerie, un cedimento importante tra la 45esima è la 46esima”. Invita quindi a prestare molta attenzione in questo tratto che, soprattutto in caso di nebbia, potrebbe essere pericoloso”. A cedere è un muro a secco realizzato un secolo fa

Il sindaco di Valli del Pasubio Carlo Bettanin, in via precauzionale, ha chiuso la strada. Ora verrà valutata la stabilità dell’intero percorso al fine di effettuare un intervento (si spera) tempestivo.

La situazione ci è stata confermata direttamente da una nostra lettrice ed esperta escursionista (Agnesina P., 58 anni di Vicenza), che ha segnalato ad uso degli altri utenti il cedimento.

“Credo – ci dice – che al di là della difficoltà del percorso, siano da segnalare puntualmente situazioni come queste. Basta un attimo per scivolare. Mi sono trovata quasi all’improvviso di fronte a questo cedimento e sul percorso rimane una sottile striscia”

La strada delle 52 gallerie (o strada della Prima Armata), lo ricordiamo, è una mulattiera militare costruita durante il primo conflitto mondiale e si snoda fra Bocchetta Campiglia (1216 m) e le Porte del Pasubio (1934 m)